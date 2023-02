Campagna di reclutamento: Esselunga cerca oltre 400 lavoratori, anche a Monza e in Brianza

Esselunga lancia la sua nuova campagna di “reclutamento” per poter inserire oltre 400 persone, tra allievi responsabili, addetti alle vendite e specialisti dei reparti freschi nei propri punti vendita in Lombardia, tra i quali quelli della provincia di Monza e Brianza. Fino a domenica 26 febbraio è possibile inviare le candidature per il virtual job day che si terrà interamente on line a partire dall’ 8 marzo.

Esselunga recluta 400 lavoratori

Esselunga assume, ecco come partecipare al reclutamento

Per partecipare occorre accedere al career site www.esselungajob.it, nella sezione eventi, e registrarsi. I candidati in linea con i requisiti riceveranno una mail e un sms con le indicazioni per proseguire l’iter di selezione che si svolgerà attraverso video presentazioni e video colloqui con i recruiter del Talent Acquisition Center di Esselunga. La figura dell’allievo responsabile prevede un percorso di crescita professionale per raggiungere ruoli di responsabilità all’interno dei negozi.

Reclutamento di Esselunga, apprendimento con esperti

Grazie alla Scuola dei Mestieri Esselunga, l’allievo apprenderà le logiche di gestione dei reparti e della lavorazione dei prodotti. Gli addetti alla vendita e gli specialisti di mestiere saranno, invece, inseriti all’interno di uno specifico reparto del negozio. Nei reparti freschi (gastronomia, macelleria, panetteria, pescheria) queste figure si occuperanno della lavorazione e trasformazione delle materie prime. L’apprendimento avviene sul campo in affiancamento a persone esperte e attraverso percorsi in aula. Le nuove tecnologie di selezione, che sostituiscono il vecchio curriculum vitae cartaceo, risultano più efficienti e danno la possibilità a molti più candidati di presentarsi all’azienda.