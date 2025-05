Aveva 63 anni la donna brianzola vittima di un incidente domenica nel lago di Como. La vittima è Maria Elisa Casadio Lombini ed era residente a Lissone. L’allarme è scattato nel tratto di lago a Gera Lario, in provincia di Como, intorno alle 14 dell’11 maggio: la donna era in barca col marito di 65 anni, quando è finita in acqua. L’uomo si è tuffato nel tentativo di aiutarla, entrambi sono stati soccorsi da guardia costiera e vigili del fuoco e poi dalle ambulanze allertati da alcuni kite surfers che erano nella zona. La donna è stata recuperata in gravissime condizioni e trasportata in codice rosso in ospedale, dove è stata dichiarato il decesso. In via al Pontile sono intervenuti anche i carabinieri.