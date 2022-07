Arrestato in un parcheggio pubblico in via dei Mille a Limbiate: un uomo di 38 anni era con un gruppo di ragazzi e al passaggio dei carabinieri impegnati in un servizio di perlustrazione sul territorio si è liberato di un sacchetto con polvere bianca. Erano circa 23 grammi di cocaina, tracce sono state trovate anche nelle tasche dei pantaloni. L’uomo, italiano, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.