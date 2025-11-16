Brugherio, ragazzina palpeggiata alle giostre: 25enne denunciato per violenza sessuale

Ha molestato e palpeggiato nelle parti intime una ragazzina di quattordici anni che ha avuto la forza di chiedere aiuto alla Polizia locale che, dopo una lunga indagine, è riuscita a individuare l’uomo e a denunciarlo.

I fatti sono avvenuti a Brugherio a metà ottobre, durante la festa patronale: la quattordicenne si è rivolta a una pattuglia in servizio nell’area delle giostre dicendo di sentirsi male. Gli agenti hanno fatto intervenire un equipaggio dell’Areu a cui la giovanissima vittima ha confidato quel che era accaduto poco prima. I vigili hanno ascoltato alcuni testimoni che hanno confermato che è stata palpeggiata da un giovane di origine straniere, fuggito subito dopo.

Brugherio, la 14enne si è rivolta alla Polizia locale: indagini e identificazione del presunto responsabile

Dalle poche informazioni a disposizione, spiegano dal comando, la Polizia locale con «meticolose indagini» è riuscita a risalire all’identità dell’uomo, sconosciuto a tutte le banche dati a disposizione dell’ufficio.

Gli agenti non si sono dati per vinti: dopo altri approfondimenti hanno scoperto la possibilità che abitasse in provincia di Vicenza e si sono rivolti ai colleghi di Valdagno che hanno rintracciato, identificato e fotosegnalato un venticinquenne di nazionalità indiana, arrivato da poco in Italia con un visto di lavoro.

Sabato 15 novembre la Polizia locale di Brugherio ha inoltrato alla Procura di Monza la denuncia nei suoi confronti per violenza sessuale, ai sensi dell’articolo 609 bis del codice penale, con l’aggravante di aver commesso il reato ai danni di una quattordicenne.