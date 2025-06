Brugherio: ragazzi con la vernice spray contro i cartelli, denuncia per danneggiamento e convocazione dei genitori

Una bravata è costata una denuncia per danneggiamenti a due ragazzini pizzicati dalla Polizia locale di Brugherio a imbrattare con le bombolette spray alcuni cartelli segnaletici e alcune colonnine. I due adolescenti, un quattordicenne di Cologno e un sedicenne residente in città, sono stati notati da una pattuglia mentre erano all’opera in via San Francesco: interrogati hanno ammesso di aver lasciato la firma su altri cartelli posizionati lungo i bordi della strada periferica. Negare, peraltro, sarebbe stato difficile visto che avevano in mano pennarelli e bombolette.

Brugherio vandali Brugherio vandali

Brugherio: ragazzi con la vernice spray contro i cartelli, multa più le spese di ripristino

I due ragazzi sono stati condotti al comando di via Quarto, dove sono stati convocati anche i genitori: ora dovranno pagare una sanzione di 42 euro e le spese per il ripristino della cartellonistica deturpata. Dovranno, inoltre, rispondere di danneggiamento, un reato che, come afferma il comandante della Locale Silverio Pavesi, si può estinguere con l’oblazione, vale a dire con una sanzione. «Quello che ci interessa – spiega il dirigente – è che sia loro sia i genitori abbiano contezza di quello che hanno fatto».

Brugherio: ragazzi con la vernice spray contro i cartelli, i precedenti recenti

Non è la prima volta che gli agenti colgono sul fatto giovanissimi intenti a rovinare la segnaletica stradale: a gennaio alla famiglia di un quattordicenne è stato presentato il conto della sistemazione di un cartello preso a calci dal figlio. In febbraio, invece, i Carabinieri hanno denunciato sette adolescenti tra i 15 e i 16 anni, di cui due di Agrate, che qualche sera prima hanno divelto il leggio che in piazza Miglio ricorda Edoardo Colombo, morto in un lager nazista, a cui è dedicata una pietra di inciampo: i ragazzi sono stati ripresi dalle telecamere mentre, per divertimento, scuotevano con forza la struttura in metallo fino a strapparla dalla base a cui era fissata.