Il nucleo di sicurezza urbana del corpo della Polizia locale di Seregno ha identificato in ventiquattr’ore uno dei responsabili di un danneggiamento delle strutture per l’affissione dei manifesti elettorali in vista dei referendum, verificatosi mercoledì 4 giugno. Decisivo è stato l’incrocio tra le immagini del sistema comunale di videosorveglianza ed i dati registrati dal sistema di lettura delle targhe dei veicoli, ai varchi d’ingresso del territorio. Le immagini hanno infatti mostrato un’automobile fermarsi davanti ai tabelloni e quattro individui scendere e danneggiare pesantemente i supporti, mentre un quinto operava come palo.

Polizia locale: in corso di identificazione gli altri protagonisti del vandalismo

La targa del mezzo ha consentito di risalire alla sua proprietaria, residente nel lecchese, che indicato il suo utilizzatore, un giovane con precedenti di polizia specifici. L’uomo, convocato al comando di via Messina, è stato successivamente deferito per danneggiamento aggravato in concorso con altri soggetti, di cui è in corso l’identificazione, nonché per favoreggiamento personale, per essersi rifiutato di fornire i nomi di coloro che hanno compartecipato al vandalismo.