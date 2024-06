Brugherio: nove strade cambiano marcia e diventano senso unico

Chi a Brugherio abita nelle vie comprese nel quadrante delimitato dalle vie Quarto, Dei Mille e Increa dovrà cambiare le proprie abitudini: nel giro di qualche settimana saranno istituiti nove sensi unici che modificheranno la viabilità delle traverse interne.

Le vie Caprera e Panzera saranno percorribili solo in direzione di via Dei Mille, via Nievo verso via Panzera, via Calvino verso via Nievo, via Pisacane in direzione di via Toti, via Lamarmora verso via Manara, via Confalonieri verso via Quarto, via Cairoli in direzione di via Magellano che rimarrà a doppio senso di marcia fino all’incrocio con via Vespucci e poi potrà essere percorsa solo in direzione di via Cairoli.

Lunedì 24 giugno dovrebbero iniziare i lavori per la posa della segnaletica che dovrebbero concludersi entro il 14 luglio: prima dell’attivazione la nuova viabilità dovrebbe essere illustrata ai cittadini in un incontro pubblico.

«I sensi unici – spiega la vicesindaca Mariele Benzi – permetteranno di razionalizzare il traffico e, dove le strade sono sufficientemente larghe, consentiranno di parcheggiare su entrambi i lati della carreggiata».

Una operazione simile verrà effettuata dal 26 agosto al 15 settembre nel quadrante formato dalle vie Nazario Sauro, Lombardia, Monza e Buozzi.

«Questi interventi – spiega il sindaco Roberto Assi – permetteranno di introdurre i divieti di sosta negli orari in cui passeranno i nuovi mezzi per la pulizia delle strade che saranno acquistati da Cem e che dovrebbero migliorare la qualità del servizio. In questa fase non toccheremo la macro viabilità in quanto è in corso la redazione del piano del traffico».

Durante l’estate le strade di Brugherio saranno interessate da altri interventi: la prossima settimana sarà rifatta la segnaletica orizzontale sulla base delle segnalazioni raccolte dall’amministrazione mentre dal 16 al 31 luglio sarà installato un attraversamento pedonale luminoso in viale Europa, poco prima della rotatoria con via Santa Caterina: «Metteremo in sicurezza uno dei punti più pericolosi della città, sempre buio a causa delle fronde degli alberi – spiega Benzi – nei prossimi mesi ne posizioneremo un altro in via Sciviero» dove una dozzina di anni fa una donna è morta dopo essere stata investita.

Dal 1° al 15 agosto sarà rivista la dislocazione dei parcheggi in via Manin e saranno collocati dissuasori per impedire di sostare dove non è consentito farlo. Saranno, invece, più lunghi i tempi per allestire un posteggio nell’area verde tra le vie Quarto e Trombello che, soprattutto al sabato mattina nelle ore di mercato, viene utilizzata dagli automobilisti in modo disordinato: lo spazio, secondo la giunta, potrebbe costituire una valvola di sfogo per i clienti delle vicine pizzerie