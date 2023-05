Brugherio: torna la Marcia del mulino, a Occhiate running e polenta

Torna domenica 28 maggio la Marcia del mulino, uno degli appuntamenti podistici non competitivi più longevi di Brugherio. L’evento, che unisce la passione per la corsa agli scopi benefici, è giunto alla trentottesima edizione: i partecipanti potranno scegliere tra tre percorsi di 7, 14 e 21 chilometri che in parte si snoderanno lungo tracciati di campagna non asfaltati.

Brugherio: torna la Marcia del mulino, il programma

Le iscrizioni saranno raccolte dalle 7.30 alle 9, prima della partenza, all’ingresso dell’area feste di via San Giovanni Bosco dove i corridori termineranno le loro fatiche. La quota di adesione ammonta a 3 euro per i tesserati Fiasp e a 3,5 per i non tesserati: chi verserà 6 euro, o 5,50 se affiliato alla Federazione, riceverà in omaggio una confezione alimentare mentre ai primi dieci gruppi di almeno venti componenti andrà un cesto di prodotti.

Brugherio: torna la Marcia del mulino, evento solidale e c’è la polenta

Brugherio Marcia Mulino Occhiate – foto archivio

I promotori devolveranno 50 centesimi per ogni iscritto a #runforemma & friends, l’associazione che sostiene i bambini affetti da atrofia muscolare spinale e le loro famiglie.

La marcia si concluderà con la tradizionale degustazione della polenta cucinata dagli Amici della festa del mulino di Occhiate che collaborano con il Gsa Brugherio all’organizzazione della manifestazione.