Brugherio: dalla targa “corretta” col pennarello a quella dimenticata

A Brugherio la polizia locale ha registrato diverse irregolarità nelle targhe delle auto: nei giorni scorsi hanno scoperto quella modificata col pennarello.
La polizia locale di Brugherio
Ha modificato con un pennarello indelebile la targa della propria macchina, probabilmente pensando che il ritocchino potesse passare inosservato, ma non è riuscito a ingannare gli agenti della Polizia locale di Brugherio che lo hanno denunciato per “falsità materiale” e gli hanno sequestrato sia la targa contraffatta che la vettura.

Brugherio: targa “corretta” col pennarello, sequestrata insieme all’Alfa

Il protagonista della vicenda è un trentanovenne residente ad Arcore che nei giorni scorsi, in via Kennedy, è stato fermato per un controllo da una pattuglia mentre era a bordo della sua Alfa Romeo Giulia: durante le verifiche gli operatori si sono accorti che l’uomo aveva trasformato la F in una E aggiungendo un tratto nero nella parte inferiore della lettera. Ora dovrà provare a spiegare le motivazioni del suo atto ai magistrati.

Brugherio: altri caso di targhe irregolari, compresa quella anteriore dimenticata

Quello di pochi giorni fa non è l’unico caso di irregolarità sulle targhe riscontrate dai vigili brugheresi che nel giro di poche settimane hanno pizzicato due automobilisti che viaggiavano senza quella anteriore: l’episodio più recente si è verificato il 6 novembre mentre a settembre un sessantunenne si è giustificato dicendo di essersi dimenticato di rimontarla correttamente dopo averla staccata per verniciare il paraurti.

