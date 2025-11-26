Brugherio: dalla targa “corretta” col pennarello a quella dimenticata

Ha modificato con un pennarello indelebile la targa della propria macchina, probabilmente pensando che il ritocchino potesse passare inosservato, ma non è riuscito a ingannare gli agenti della Polizia locale di Brugherio che lo hanno denunciato per “falsità materiale” e gli hanno sequestrato sia la targa contraffatta che la vettura.

Brugherio: targa “corretta” col pennarello, sequestrata insieme all’Alfa

Il protagonista della vicenda è un trentanovenne residente ad Arcore che nei giorni scorsi, in via Kennedy, è stato fermato per un controllo da una pattuglia mentre era a bordo della sua Alfa Romeo Giulia: durante le verifiche gli operatori si sono accorti che l’uomo aveva trasformato la F in una E aggiungendo un tratto nero nella parte inferiore della lettera. Ora dovrà provare a spiegare le motivazioni del suo atto ai magistrati.

Brugherio: altri caso di targhe irregolari, compresa quella anteriore dimenticata

Quello di pochi giorni fa non è l’unico caso di irregolarità sulle targhe riscontrate dai vigili brugheresi che nel giro di poche settimane hanno pizzicato due automobilisti che viaggiavano senza quella anteriore: l’episodio più recente si è verificato il 6 novembre mentre a settembre un sessantunenne si è giustificato dicendo di essersi dimenticato di rimontarla correttamente dopo averla staccata per verniciare il paraurti.