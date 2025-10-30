Briosco, ladri di rame nel cortile di una abitazione: due arresti dei carabinieri

Sono penetrati in una proprietà privata, a Briosco, per rubare canaline di rame da un edificio disabitato, in via delle Azalee. Ma non hanno fatto i conti con dei residenti attenti che hanno immediatamente segnalato gli “strani movimenti” nell’area alla centrale operativa dei carabinieri, raggiunta attraverso il numero unico 112. Sul posto, nella mattinata di giovedì 24 ottobre, si sono subito portati i militari della Stazione dell’Arma di Giussano insieme agli agenti della Polizia Locale di Briosco e hanno trovato due uomini, un 32enne residente in provincia di Lecco e un 45enne originario della provincia di Pesaro-Urbino, arrestandoli in flagranza per tentato furto aggravato in abitazione.I due sono stati pizzicati nel cortile dell’immobile, mentre tentavano di allontanarsi.

Briosco, recuperati 13 metri di pluviali in rame già smontati

Dopo accertamenti sono stati recuperati circa 13 metri di pluviali in rame già smontati e attrezzi da scasso. Uno degli arrestati è stato inoltre trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Il furgone utilizzato per raggiungere il luogo è stato rinvenuto nelle vicinanze dell’abitazione. I due fermati sono stati sottoposti a udienza direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.