Briosco: cantiere col Pnrr, la scuola d’infanzia di Fornaci chiude per un anno per la nuova mensa

La scuola dell’infanzia di Fornaci, a Briosco, va sotto ai ferri. Allo studio una soluzione alternativa per il prossimo anno scolastico. L’edificio di via XI Febbraio è risultato beneficiario di un contributo PNRR pari a 318mila euro per la riqualificazione del piano interrato dove troveranno posto la nuova mensa, i locali di servizio per il personale e il magazzino.

Briosco: cantiere col Pnrr, «lavoro complesso e scavi di quasi un metro»

«Si tratta di un lavoro complesso, ad oggi il piano interrato non viene utilizzato perché non ha né un’altezza idonea né un vespaio – ha spiegato il vicesindaco Massimiliano Bello – Per creare lì la nuova mensa bisognerà scavare di quasi un metro». Ad oggi i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di Fornaci, che fa parte dell’Istituto comprensivo “Alfredo Sassi”, consumano il pasto in classe e sono circa una quarantina.

Briosco: cantiere col Pnrr, lavori all’inizio dell’estate

Il progetto è già andato a gara attraverso la CUC, la Centrale Unica di Committenza di Monza e Brianza, e appaltato. La ditta assegnataria dovrebbe partire col cantiere all’inizio dell’estate al termine dell’anno scolastico in corso.

«In contemporanea andremo ad intervenire anche sulla messa in sicurezza della scuola, il suo efficientamento energetico e la messa a norma della vulnerabilità sismica – ha assicurato l’assessore alla

partita – Per questi ulteriori interventi abbiamo ottenuto un secondo finanziamento PNRR da 500mila euro all’interno del bando “Futura” che saranno incrementati per far fronte all’adeguamento dei prezzi».

Briosco: cantiere col Pnrr, c’è un secondo progetto

Per questo secondo punto il progetto esecutivo non è ancora stato approvato dalla Giunta Verbicaro in quanto l’amministrazione è in attesa delle graduatorie C.S.E del Ministero dell’Ambiente e della

Sicurezza Energetica cui è stato richiesto un contributo di ulteriori 215mila euro per montare presso la scuola dell’infanzia un impianto fotovoltaico e una nuova centrale termica oltre al relamping

dell’intero edificio.

«La stesura del secondo progetto è legata al contributo del MiTE – ha detto il vicesindaco brioschese – Entro la metà di marzo sapremo se abbiamo ottenuto anche questo terzo finanziamento, se avremo risposta positiva potremo dare ai bambini una scuola completamente nuova entro l’agosto del prossimo anno».

Briosco: cantiere col Pnrr, circa 12 mesi di lavori

Complessivamente i lavori dovrebbero prendere circa 12 mesi, pertanto la scuola dell’infanzia resterà

chiusa da luglio 2023 all’agosto 2024, un intero anno scolastico.

«Sono lavori strutturali che non si possono fare con la scuola aperta e i bambini nelle aule – ha concluso l’assessore Massimiliano Bello – Abbiamo già incontrato la dirigente dell’istituto scolastico, la dottoressa Maria Grazia Pino, e abbiamo aperto un dialogo per trovare insieme una soluzione alternativa all’edificio di via XI Febbraio per il prossimo anno scolastico».