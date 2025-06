BrianzAcque e Italia Nostra collaboreranno alla promozione di progetti di valorizzazione del territorio e di tutela del paesaggio: la società pubblica supporterà, tra l’altro, le iniziative che l’associazione organizzerà in diverse regioni per festeggiare i settant’anni di fondazione tra cui alcuni eventi di rilievo internazionale in programma a settembre in Toscana e l’assemblea nazionale dei soci il 29 ottobre a Roma.

BrianzAcque e Italia Nostra, collaborazione nei 70 anni dell’associazione

«Siamo orgogliosi di affiancare Italia Nostra in un momento così significativo della sua storia – commenta il presidente di Brianzacque Enrico Boerci – insieme condividiamo la responsabilità di prenderci cura del territorio e del patrimonio che ci è stato affidato, investendo sul futuro. Con questa sinergia vogliamo contribuire a costruire comunità più consapevoli, capaci di custodire la memoria e di guardare al domani con scelte sostenibili».

BrianzAcque e Italia Nostra, impegno per la sostenibilità integrata

Con la nuova collaborazione l’azienda partecipata rafforza il proprio impegno per una sostenibilità integrata, affiancando alla gestione tecnica della risorsa idrica un’attenzione crescente alla dimensione sociale, culturale e ambientale del proprio operato.

«Nel celebrare i suoi 70 anni riaffermiamo il nostro impegno nella tutela del paesaggio, dell’ambiente e del patrimonio culturale. Questo anniversario – spiega il presidente nazionale di Italia Nostra Edoardo Croci – non è solo un momento celebrativo, ma un’occasione per rinnovare e rafforzare alleanze strategiche come quella con Brianzacque, con cui condividiamo la visione di un territorio da proteggere e valorizzare, attraverso azioni concrete e sostenibili».