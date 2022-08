Bovisio: è morta l’anziana travolta dal treno alla stazione ferroviaria

Non ce l’ha fatta la donna di 87 anni che lunedì 29 agosto in mattinata era stata travolta da un treno dopo essere inciampata sui binari della stazione ferroviaria di Bovisio Masciago. È arrivata la conferma ufficiale che l’anziana è deceduta all’ospedale di Garbagnate Milanese dove era stata ricoverata in codice rosso.

Incidente alla stazione di Bovisio: la ricostruzione della Polfer

L’incidente si è verificato per cause ancora al vaglio della Polizia ferroviaria di Milano. La donna secondo una prima ricostruzione sarebbe inciampata sui binari proprio all’arrivo di un convoglio che l’ha colpita provocandole gravi lesioni che si sono poi rivelate fatali.