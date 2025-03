Sono dieci i voli cancellati negli aeroporti lombardi di Milano e Malpensa a causa del blackout che ha messo fuori uso lo scalo di Londra Heathrow dalla mattina di venerdì 21 marzo e con previsione di disagi fino a tutto sabato. Si tratta di cinque coppie di arrivi e partenze della compagnnia British Airways “in code sharing con American Airlines”.

Blackout a Londra Heathrow: non recarsi in aeroporto senza informazioni sul proprio volo

Sea consiglia a chi deve volare verso Londra Heathrow di non recarsi in aeroporto senza avere informazioni sul proprio volo, British Airways consiglia di non recarsi in aeroporto fino a nuovo avviso, che arriverà tramite e-mail, relativo alle nuove opzioni disponibili.

British Airways offre inoltre a chi prenotato un viaggio da o per Heathrow nei prossimi giorni (dal 21 al 23 marzo inclusi) la possibilità di riprenotare gratuitamente per una data successiva.