Biassono, stimati tre mesi per rifare il centro città: proteste dei commercianti

È un momento difficile per i commercianti di via san Martino a Biassono. L’inizio dei lavori di rinnovamento del centro storico ha suscitato non pochi malumori. Dai soli 40 giorni che si prospettavano per la fine della riqualificazione si è passati a tre mesi. La strada, precisamente dall’incrocio con via Porta d’Arnolfo fino via Pietro Verri e piazza San Francesco, è chiusa al traffico da venerdì 15 settembre. Sono circa 90 i giorni stimati dal Comune per la fine dei lavori.

Biassono, riqualificazione di via San Martino: passaggio solo per i pedoni

È consentito solo il passaggio ai pedoni a ogni ora del giorno. E’ stato predisposto un parcheggio pubblico gratuito in via Segramora, tra i civici 19 e 25, alcuni posti sono riservati alle auto dei residenti di via San Martino. La contrarietà dei commercianti non è rivolta al progetto di riqualificazione in sé, che darà una nuova vita al centro. Alla riunione dello scorso marzo, oltre al prospetto di tempistiche diverse, era stato assicurato ai commercianti che nel tardo pomeriggio, una volta terminati i lavori del giorno, sarebbero stati posizionati sulla via dei lastroni per permettere comunque l’ingresso in auto alle varie attività e ai residenti. Secondo i negozianti sarebbe stato più corretto fare un’altra riunione poco prima dell’inizio dei lavori.

Biassono, lavori in centro: “C’è stato nessun avviso”

“Purtroppo questo tipo di lavori porta sempre disagi – spiega una commerciante della via – Sicuramente il paese sarà migliore. Il problema è che la tempistica che ci era stata detta non era così lunga. Non è stato bello trovare scritto sul sito del Comune che invece di 40 giorni i lavori sarebbero invece durati 3 mesi”.

“Il cantiere porta disagi a non finire – spiega la titolare della cartoleria Buratti – Non c’è stato nessun avviso, per di più i lavori sono iniziati nella settimana dell’inizio scuola: un doppio disagio per il mio negozio”. “Alle persone con cui ho parlato il progetto non piace. È stato presentato in un modo e così è rimasto, senza modifiche. Avevano un’idea e sono andati avanti per la loro strada – spiega l’edicolante Galbiati – E comunque è il dopo che mi preoccupa. I parcheggi sono stati dimezzati. Questi progetti non vanno bene per tutti i paesi. Questa non è una zona turistica, qui le persone vengono in macchina, le auto devono poter girare facilmente”.

Biassono, il vicesindaco: “Lavori passo fondamentale per il paese”

Secondo l’amministrazione i lavori sono un passo fondamentale. Il vicesindaco ha spiegato che i si sono dovuti temporaneamente fermare per svolgere delle accurate analisi economiche e non rischiare di lasciare incompiuto il progetto. Ora, dopo aver corretto in corso d’opera i problemi rilevati, si è ripartiti in via san Martino. Gli scavi sono necessari per la posa dei sottoservizi, la ripavimentazione e la riorganizzazione della viabilità carrabile e pedonale