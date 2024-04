Biassono: San Giorgio fiorisce “copiando” la Germania, 9 chili di bulbi e altri in arrivo

È merito di Massimo Silva se la “sua” San Giorgio, frazione di Biassono, quest’anno è più colorata delle precedenti primavere. Nel mese di ottobre il sangiorgese ideatore del Regno di San Giorgio (dove ognuno ha un titolo nobiliare e dove vive una regina, Irma Pasqualin, che il 2 maggio festeggerà 104 anni) ha piantato 9 chili di bulbi tra narcisi e tulipani.

Biassono: San Giorgio fiorisce “copiando” la Germania, l’idea di Massimo Silva che risiede in Westfalia

«In Westafalia, dove abito da qualche anno, è una pratica comune che i cittadini si prendano cura della bellezza e del decoro del proprio paese. In molti ogni anno piantano nuovi fiori e persino tappeti di fiori selvatici per aiutare le api e gli altri insetti impollinatori. Ho pensato di fare lo stesso anche per il mio amato paese», racconta Massimo Silva.

E così a ottobre, in uno dei tanti rientri in Italia, ha messo a dimora i bulbi, scegliendo alcuni angoli del rione: intorno alla piccola rotonda accanto alla porta del parco, in due aiuole del cimitero, in via Osculati e anche nei pressi della rotonda di ingresso a Biassono. Oggi quei bulbi sono diventati fiori rigogliosi e non c’è stato nemmeno bisogno di dire chi fosse l’autore del gesto. «Quando a San Giorgio succede qualcosa di originale ci sono sempre di mezzo io», ammette sorridendo.

Biassono: San Giorgio fiorisce “copiando” la Germania, lettera al sindaco per il permesso a piantare altri 300 bulbi

«Tutti i bulbi sono stati interrati avendo cura di non recare disturbo ad alcuno, nemmeno agli incaricati del taglio dell’erba. E mi fa piacere sapere che gli addetti alla manutenzione del verde abbiano rispettato i fiori evitando di strapparli, e che l’iniziativa sia stata molto apprezzata dagli abitanti».

E visto che l’idea fiorita è piaciuta, Silva ha voluto scrivere al sindaco, Luciano Casiraghi, per informarlo della sua intenzione di piantare, il prossimo ottobre, altri 300 bulbi in giro per il paese. «Mi piacerebbe vedere un’esplosione di fiori e di colori in tutto il Regno di San Giorgio, e che questo sia un invito anche all’amministrazione comunale affinché faccia altrettanto nelle aree pubbliche di Biassono. Provi ad immaginare – scrive Silva al borgomastro – le aree verdi dei parcheggi della stazione e la stessa pista ciclabile che dalla stazione porta a Biassono, tutte ricoperte di fiori. Qui in Germania, dove abito, succede ogni anno e le garantisco che è stupendo».

Un’idea che lo stesso Silva si augura possa essere “copiata” anche da altri comuni, in un’unica grande tavolozza primaverile: «I narcisi in particolare tendono a rispuntare prima dell’erba, annunciando di fatto l’arrivo della primavera».

All’ufficio del sindaco la lettera con il progetto delle prossime piantumazioni è arrivata su carta intestata del Regno di San Giorgio, dipartimento affari speciali. L’idea per la prossima piantumazione è di coinvolgere anche alcuni volontari che si occupino delle nuove aiuole una volta fiorite.