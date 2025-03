Barlassina: sigilli a mensa e palestra delle scuole, Comune al lavoro

Il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco ha messo i sigilli alle palestre e alla mensa delle scuole di Barlassina. I problemi sono legati alla sicurezza degli ambienti e in particolare alle luci. Recentemente il comparto scolastico di via Colombo ha avuto una grande riqualificazione.

La fine della maggior parte dei lavori è arrivata per l’inizio delle scuole, con le finiture poi completate durante i fine settimana. Per le palestre e la mensa, però, dai rilievi, manca ancora qualcosa.

Barlassina: sigilli a mensa e palestra delle scuole, la nota dell’amministrazione comunale

L’amministrazione parla di criticità: «Siamo al lavoro per arrivare ad una veloce soluzione – spiegano dal comune con una nota – Al provvedimento si è arrivati dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, che nel pomeriggio di mercoledì hanno evidenziato alcune irregolarità soprattutto per quanto riguarda il funzionamento degli impianti di illuminazione». Da giovedì tutta la giunta e i tecnici del comune si sono messi al lavoro per ovviare ai problemi derivati, soprattutto quelli di natura logistica, prima di pensare a come intervenire dal punto di vista della sicurezza. «La prima preoccupazione è stata quella di tutelare gli alunni: vista la necessità di eseguire lavori nella mensa, è stata subito contattata la Cirfood che gestisce il servizio di ristorazione scolastica. Con grande disponibilità ha accettato di portare il pasto nelle classi agli alunni, il menu non registrerà dunque variazioni significative. Per quanto riguarda le palestre, invece, l’ufficio Tecnico è già in prima linea per dare una risposta veloce. La chiusura delle due strutture penalizza, infatti, non solo la scuola ma anche le società sportive che svolgono la loro attività in quegli spazi in orario pomeridiano. Al momento nulla si sa sui tempi di intervento e di soluzione del problema. I tecnici saranno in grado di fornire adeguate informazioni tra qualche giorno».

Barlassina: sigilli a mensa e palestra delle scuole, ferme anche le società sportive

Intanto però tutte le società sportive sono state interdette della strutture per gli allenamenti ed anche per le gare ufficiali. Ovviamente anche l’attività scolastica in palestra è stata fermata. Sempre in attesa che si capisca quali azioni siano necessarie e quanto tempo serva per intraprenderle.

Al momento infatti non sono ancora stati previsti interventi, perché si attendono tutte le prescrizioni da parte dei tecnici prima di provvedere. Impossibile prevedere in questo momento le tempistiche, soprattutto se dovesse rivelarsi un problema di natura strutturale