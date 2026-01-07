Auto ribaltate a Giussano e Biassono: soccorsi una 22enne e un 37enne

Doppio incidente stradale con ribaltamento a Giussano e Biassono, nel giro di mezz’ora, tra le 19.30 e le 20 del giorno dell’Epifania, forse anche a causa del fondo stradale ghiacciato a causa delle rigide temperature. Il primo sinistro è accaduto a Giussano, lungo la Strada provinciale 102. Una automobilista 22enne, per cause al vaglio delle Forse dell’ordine, ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada, ribaltandosi.

L’incidente stradale accaduto a Biassono (Vigili del fuoco MB)

Incidente stradali con ribaltamento a Giussano e Biassono: due feriti lievi

Sul posto si è portata una ambulanza della Croce Bianca di Giussano: il personale sanitario ha soccorso la 22enne insieme a squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, poi trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio in codice verde. I vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi dal distaccamento di Seregno, hanno anche provveduto alla messa in sicurezza del luogo del sinistro.

Il secondo ribaltamento è invece accaduto a Biassono, in via Trento Trieste: anche in questo caso coinvolta una vettura, condotta da un 37enne, poi portato in codice verde per accertamenti all’ospedale di Carate Brianza. Presente una squadra dei Vigili del Fuoco con un mezzo da Lissone.