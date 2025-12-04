Brianza Sud Cronaca

Auto ribaltata tra Lissone e Desio, lunghissime code in superstrada Valassina in direzione nord

Lunghe code sin dal primo mattino giovedì 4 dicembre sulla Statale 36 Valassina per un incidente stradale accaduto tra Lissone e Desio
Statale 36 Incidente stradale Valassina Desio Lissone code (foto di repertorio) Edoardo Terraneo

Lunghissime code con traffico rallentato lungo la Statale 36 Valassina, in direzione nord, nel primo mattino di giovedì 4 dicembre, a causa di un incidente stradale avvenuto attorno alle 7 nel tratto tra Lissone e Desio della superstrada.

Per cause al vaglio della Polizia stradale una vettura condotta da una 47enne si è ribaltata. Sul luogo del sinistro presenti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e la direttrice oltre che personale paramedico inviato dal 118 con una ambulanza e una automedica. La automobilista è stata soccorsa in codice giallo e portata all’ospedale San Gerardo di Monza.

