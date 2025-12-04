Auto ribaltata tra Lissone e Desio, lunghissime code in superstrada Valassina in direzione nord

Lunghissime code con traffico rallentato lungo la Statale 36 Valassina, in direzione nord, nel primo mattino di giovedì 4 dicembre, a causa di un incidente stradale avvenuto attorno alle 7 nel tratto tra Lissone e Desio della superstrada.

Per cause al vaglio della Polizia stradale una vettura condotta da una 47enne si è ribaltata. Sul luogo del sinistro presenti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e la direttrice oltre che personale paramedico inviato dal 118 con una ambulanza e una automedica. La automobilista è stata soccorsa in codice giallo e portata all’ospedale San Gerardo di Monza.