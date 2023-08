Autismo: Monza e Ats Brianza, rinnovata convenzione per il “Case Management”

Monza ha rinnovato l’accordo con Ats Brianza per la prosecuzione della sperimentazione “Case Management”, che garantisce alle famiglie con minori o giovani adulti di età compresa fino a 25 anni con diagnosi di autismo una presa in carico continua nel tempo con particolare attenzione alle fasi di transizione verso l’età adulta.

Autismo: Ats Brianza gestore degli interventi di “Case Management” dal 2013

La Convenzione vale per l’anno 2023, con proroga fino alla stipula di nuova Convenzione per l’anno successivo.

Dal 2013, la Regione ha individuato Ats Brianza come ente a cui è attribuito il ruolo di gestore degli interventi di “Case Management” e annualmente è stata sottoscritta e approvata la convenzione con l’Ambito Territoriale di Monza per dare continuità agli di interventi di presa in carico delle famiglie coinvolte. Il budget massimo di risorse assegnate per la durata della convenzione è di 19.100 euro e comprende risorse per prestazioni fino al 31 dicembre.

Autismo: Monza e Ats Brianza, cos’è il “Case Management”

Il “Case Management” è un approccio coordinato e personalizzato per fornire assistenza e supporto a pazienti disabili: nel caso di bambini o ragazzi autistici implica la valutazione approfondita delle esigenze, un piano personalizzato con terapie e interventi, il coordinamento tra professionisti, forme di monitoraggio e aggiustamenti, il supporto familiare e percorsi di transizione verso l’età adulta.

Autismo, Monza e Ats Brianza: “Valutazione accurata, coordinamento, sostegno personalizzato sono cardini essenziali”

“La valutazione accurata delle esigenze di adolescenti e giovani con disturbi dello spettro autistico, il coordinamento tra professionisti della cura sociale e sanitaria, il sostegno personalizzato offerto alle famiglie – afferma l’assessore a Welfare e Salute Egidio Riva – sono i cardini essenziali del percorso di accompagnamento all’età adulta. Per questo motivo il rinnovo della convenzione è fondamentale per garantire l’autonomia e indipendenza, e dunque la qualità della vita della vita, dei minori con autismo”.