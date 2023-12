Artigiano in Fiera: inaugurata l’edizione 2023, c’è anche la Brianza

Inaugurata nei padiglioni di Milano-Rho-Pero l’edizione 2023 dell’Artigiano in Fiera, l’esposizione che dal 1996 promuove l’artigianato attraverso prodotti internazionali e qualità. Sono oltre 2.550 espositori (oltre 600 nuovi) provenienti da 86 Paesi, atteso fino al 10 dicembre un milione di visitatori. Il paese ospite d’onore quest’anno è la Tunisia.

Diversi espositori anche dalla provincia di Monza e Brianza tra abbigliamento (con il brand etico Ape o la cornatese Annacristy), birrifici (il seregnese Railroad), arredamento e accessori.

Artigiano in Fiera: lo spazio di Regione Lombardia

Tra le istituzioni presenti all’inaugurazione anche il presidente della Regione Lombarda, Attilio Fontana.

«Artigiano in Fiera è sempre più un ‘classico’ prenatalizio – ha commentato – nel quale è possibile scoprire e apprezzare il meglio del made in Italy con uno sguardo proiettato anche su orizzonti internazionali».

Artigiano in Fiera Regione Lombardia

«Lo spazio espositivo della Regione Lombardia – ha aggiunto il presidente visitando lo stand collocato al centro del padiglione 6 – è davvero molto bello e offre proposte utili e interessanti per i cittadini in ogni ambito: da quello sanitario a quello turistico, passando dalla formazione dei nostri giovani, fino alle opportunità per le imprese artigiane».

Artigiano in Fiera: allo stand della Regione prevenzione, formazione e turismo

Nello spazio di Regione Lombardia viene, fra l’altro, promossa la campagna per il contrasto al tumore al seno della quale è testimonial Ambra Angiolini; vengono poi illustrate le opportunità di formazione scuola/lavoro per i giovani e per le piccole imprese della regione, senza dimenticare la promozione turistica delle montagne, dei laghi e delle città d’arte della Lombardia..

Artigiano in Fiera: gli eventi

I giorni dell’esposizione sono accompagnati da un ricco calendario di eventi tra spettacoli musicali, laboratori creativi, degustazioni e mini talk con i professionisti del settore.