Arriva da Roma, ruba un auto a Seregno, cerca di farsi dare una giacca a Giussano, poi scappa sui tetti

È originario di Roma, scrittore e con una laurea di psicologia il giovane 32enne che lunedì pomeriggio , 17 ottobre, ha creato qualche problema mettendosi nei guai per alcuni strani episodi che gli sono stati attribuiti a cavallo tra il territorio di Giussano e Seregno.

Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che nelle ore precedenti avevano ricevuto diversi allarmi. Secondo la ricostruzione degli uomini dell’Arma il 32nne tra il pomeriggio e la prima serata di lunedì ha rubato un’auto, tentato di entrare in una scuola ed ha tentato la fuga sui tetti. Il 32enne è arrivato in Brianza con un treno da Roma lo scorso fine settimana e nella giornata di lunedì si è reso protagonista del furto di un’auto, una Fiat Panda, che secondo il suo racconto “ha solo preso in prestito per fare un giro”.

Successivamente ha cercato di farsi dare una giacca a Giussano perché aveva freddo. Prima di tentare di entrare in una scuola, senza però riuscirci. Sulle tracce dell’uomo i carabinieri del nucleo radiomobile che una volta intercettato hanno ingaggiato un rocambolesco inseguimento sui tetti di alcuni stabili. Il giovane era in un evidente stato di delirio e non riusciva a spiegare ai militari il motivo per cui si era comportato in quel modo. Ancora in corso gli accertamenti del caso.