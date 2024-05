Arcore, il ristorante che riparte con un viaggio culinario sulle coste dell’oceano

The Pacific ad Arcore riparte per dare quella food experience con una cucina fusion molto curata per far la differenza nel locale di via Carso rinnovato e ristrutturato completamente con 48 coperti e un’area esterna per i clienti .

Arcore, The Pacific e il viaggio del gusto

“The Pacific è il risultato del nostro viaggio attraverso l’oceano Pacifico e le isole Hawaii. – spiega lo staff coordinato da Pietro e Fausto -.Attraverso una ricerca diligente delle tradizioni e delle culture di queste terre, ci siamo dedicati a creare un’esperienza culinaria innovativa, in cui ogni piatto è una celebrazione della fusione di sapori provenienti da tutto il mondo. Immersi in un’atmosfera accogliente e calorosa, ti invitiamo a gustare ogni boccone e a lasciarti trasportare da un viaggio”.

Arcore, The Pacific tra Hawaii, Argentina e Giappone

Infatti i piatti e i sapori che sono stati portati in tavola mercoledì sera 29 maggio dallo staff che ha riaperto i battenti regalano proprio quella sensazione di partire e fare un viaggio sulle coste del pacifico tanto in Sudamerica con l’empanada di carne, i tacos, la ceviche argentina e poi si può planare anche su specialità hawaiane o giappinesi come gli harumaki, l’usuzukuri di ricciola . Se tutto questo non dovesse bastare ci sono anche i Nigiri Experience pesce di grande qualità sul riso. Una cucina per i palati che hanno voglia di scoprire le bontà culinarie del Pacifico, comodamente in Brianza.