Arcore, nell’auto cosmetici e profumi rubati per 10mila euro: tre denunciati per ricettazione

Nella loro auto, nel bagagliaio e sui sedili i Carabinieri della Stazione di Arcore hanno trovato cosmetici e profumi per 10mila euro, alcuni ancora con dispositivi antitaccheggio, dei quali non hanno saputo giustificare la provenienza e per questo sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione.

Si tratta di tre cittadini di nazionalità rumena, di età compresa tra i 20 e i 29 anni, già noti alle Forze dell’Ordine e senza fissa dimora sul territorio nazionale. Sono stati fermati mentre circolavano in via Casati, nell’ambito di un normale controllo stradale. Avrebbero tenuto un comportamento sospetto tanto da indurre i militari a procedere con un’ispezione dell’auto.

Arcore, tre persone denunciate per ricettazione dai carabinieri: merce restituita alla attività commerciale

All’interno del bagagliaio e sui sedili posteriori hanno rinvenuto “numerosi articoli per l’igiene personale, cosmetici e profumi – molti dei quali ancora muniti di dispositivi antitaccheggio” di cui i tre occupanti della vettura non hanno saputo giustificare la provenienza.

Da accertamenti incrociati è emerso che i prodotti erano frutto di diversi furti commessi in esercizi commerciali “appartenenti alla stessa catena di un noto marchio”. In mancanza della flagranza del reato a carico dei tre sono tuttavia emersi “gravi indizi in ordine al reato di ricettazione”. L’intero materiale, “per un valore stimato di circa 10.000 euro”, è stato sottoposto a sequestro e successivamente restituito al responsabile dell’attività commerciale.