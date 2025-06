Miss Italia arriva ad Arcore. Le aspiranti lombarde al titolo di più bella d’Italia si daranno appuntamento in città il 28 giugno per la finale regionale del più celebre dei concorsi di bellezza. La location già destinata all’evento, penultima tappa prima della finale nazionale, è piazza Pertini, ma l’assessore Nicolò Malacrida, incaricato della valorizzazione di Villa Borromeo, sta già lavorando per provare a spostare tutta la kermesse proprio dentro la prestigiosa dimora, destinando alla finale regionale di Miss Italia gli spazi esterni e le sale interne di Villa Borromeo.

Arcore: in arrivo la finale regionale di Miss Italia, in piazza Pertini ma con l’idea di Villa Borromeo

«Non è ancora certo – precisa – piazza Pertini è per il momento lo spazio individuato per questo evento, ma non nascondo che mi piacerebbe destinare a questa iniziativa una location più esclusiva. Del resto è la prima volta che Miss Italia arriva ad Arcore e credo che questo sia un altro segnale del rilancio di Arcore».

L’agenzia che promuove la sfilata a cui parteciperanno le aspiranti Miss Italia e gli uffici comunali stanno già lavorando da tempo alla realizzazione dell’evento che – è quello che si augurano Malacrida e gli altri amministratori – porterà in città gente e visibilità. Che Arcore non fosse più “solo” il paese di Berlusconi lo si era capito da tempo. L’accordo siglato con Grande Brera per la promozione del patrimonio artistico da una parte e della rinata Villa Borromeo dall’altra è solo il primo atto di un progetto di rilancio più ampio.

«Questo comune sta crescendo – conferma Malacrida – e ne sono un esempio lampante i tanti eventi che stiamo organizzando: dall’importante mostra con i capolavori del Novecento confiscati dallo Stato italiano e organizzata con la Pinacoteca di Brera all’arrivo di Miss Italia ma anche appuntamenti meno clamorosi ma altrettanto significativi come il festival di street food europeo “Regioni d’Europa” che si svolgerà dal 6 all’8 giugno in parte di via Roma e nel piazzale di Villa Borromeo. Lo scopo è la valorizzazione non solo della Villa ma dell’intero territorio».

Arcore: in arrivo la finale regionale di Miss Italia, il programma verso le Olimpiadi 2026

E se il presente è un ricco calendario di appuntamenti lungo tutta l’estate, il futuro (questo ancora da definire) non è da meno. «In vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 vorremmo riportare la pista da sci in Villa Borromeo: una pista di fondo e quella di pattinaggio dedicata ai bambini e ragazzi delle scuole di Arcore – continua Malacrida – Poi continuerà la valorizzazione della dimora storica con nuove mostre, probabilmente mono opera, realizzate sempre con Brera. Sono i primi ma significativi passi di un percorso destinato a far rinascere Arcore, partendo dalla promozione dell’arte e passando attraverso lo sport».