Arcore: il talento di Federica Sala inventa il nuovo look di Nutella

Ci sono le mani e l’immaginazione di un talento di Arcore dietro la nuova campagna e i nuovi barattoli della Nutella, il dolce italiano più celebre nel mondo: sono quella di Federica Sala, classe ’95, da quasi tre anni art director presso Ogilvy, una tra le più importanti agenzie pubblicitarie al mondo.

Federica Sala

Vedremo in questi mesi i “bambini” di Federica Sala – così li definisce lei – sugli scaffali del supermercato e sulle nostre tavole: 59 design, per l’edizione limitata dei barattoli Nutella, uno in rappresentanza di ogni annata a partire dal 64, anno di nascita della cioccolata spalmabile più famosa al mondo. Un duro lavoro e tanti sforzi, durati 9 mesi, ma anche tanta soddisfazione nel vederli realizzati… Un vero e proprio parto, racconta.

Federica Sala e Nutella: in ogni anno c’è qualcosa di positivo

“La comunicazione di ottobre, per Nutella, è la più importante dell’anno. Abbiamo pensato agli anni per far sentire i consumatori rappresentati: ognuno ha un anno di nascita o una data che si vuole ricordare. Anche negli ultimi anni, nonostante siano stati più bui, qualcosa di positivo è stato vissuto. Penso magari a una laurea – spiega la designer in merito al concept elaborato – È stato un bellissimo lavoro di squadra”.