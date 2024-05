Arcore: il Gesù Bambino di Betlemme è al sicuro, ma tra le polemiche

“Dopo tutto il lavoro fatto da me e Brambilla per il gemellaggio e ricevuto in dono il Bambinello lo stesso è scomparso…andremo a Chi l’ha Visto!”. Così l’ex vicesindaco Pino Tozzi commenta le vicissitudini del Gesù Bambino di Betlemme, donato da Hanna Hanania, primo cittadino di Betlemme, alla cittadinanza arcorese in occasione delle festività natalizie 2022 e contestualmente al processo di gemellaggio in corso tra i due paesi.

Arcore, il Gesù Bambino e l’attacco di Tozzi

Le vicissitudini della statuetta, copia dell’originale custodita sotto la statua della Madonna Immacolata nella chiesa di Santa Caterina nella cittadina palestinese, erano tornate in auge la settimana scorsa, a fronte di un’interrogazione scritta dal consigliere comunale di opposizione Michele Calloni, che interrogava il primo cittadino Maurizio Bono sull’attuale collocazione ed il destino di questa. “Spero che non sia a casa di qualche assessore – incalza l’ex vicesindaco sui suoi social media – in ogni caso deve rispondere il Consigliere a cui è stata data la delega al gemellaggio.” Tale consigliere, l’esponente leghista Pierluigi Perego, interrogato sull’argomento evidenzia di non sapere nulla delle provocazioni dell’ex-vicesindaco e sottolinea di aver già risposto alle domande del consigliere d’opposizione Calloni, unitamente al sindaco Bono, in sedi e con mezzi appropriati.

Arcore, il Gesù Bambino la risposta di Bono a Calloni

Martedì 14 maggio, infatti, il primo cittadino ed il consigliere delegato al gemellaggio hanno protocollato la risposta all’interrogazione del consigliere Calloni (che si domandava l’ubicazione la statuetta alla data odierna; per quali motivi, ad eccezione del periodo natalizio, non fosse permanentemente esposta e se fosse intenzione dell’amministrazione esporre la statuetta permanentemente in un luogo pubblico o meno) scrivendo che “La statuetta si trova nella disponibilità dell’amministrazione ed è custodita in un luogo sicuro. Al momento non sussistono le condizioni per esporla in modo permanente, ma l’amministrazione sta vagliando diverse ipotesi.”

Arcore, il Gesù Bambino e lo sfogo di Sala

Rispondendo alle polemiche dell’ex vicesindaco Tozzi tuttavia sia destra che sinistra si sono trovate d’accordo: “Invito Pino Tozzi, Michele Calloni, Carlo Brambilla, Sindaco, Giunta e Consiglieri, a fare una visita in CGIL in largo Arienti o andare dal Volontariato – scrive su Facebook Roberto Sala – lì potranno conoscere quale è la situazione sociale di una parte non irrilevante della città. Meglio che perdere tempo in statuine. madonne e simili”. “Che si facciano illazioni…se qualcuno vuole pescare nel torbido allora davvero ci sono argomenti più importanti di cui parlare”, ha commentato invece la Presidente del Consiglio Comunale Laura Besana.