Annunciata a Seregno la riapertura nei due sensi del ponte di San Salvatore

Dopo un’attesa interminabile, il ponte che scavalca la strada statale 36 in zona San Salvatore a Seregno, percorribile in un unico senso di marcia in direzione di Albiate dallo scorso 27 ottobre, riaprirà nei due sensi di marcia a metà dicembre, forse già giovedì 15 dicembre, eccezion fatta per i veicoli con una massa superiore alle sette tonnellate e mezza. L’annuncio è arrivato lunedì 5 dicembre, in occasione dell’assemblea di quartiere promossa dal comitato di quartiere di San Salvatore e del Dosso, dal sindaco Alberto Rossi, ed ha fatto sospirare di sollievo le sessantacinque persone stipate nella casetta di via Montello, sede dell’Ascr Terruzzi e Consonni. La novità è maturata in coda ad un lungo confronto, che ha coinvolto da una parte Anas, committente dei lavori di messa in sicurezza del ponte, e dall’altra le amministrazioni comunali di Seregno, Carate Brianza ed Albiate, che più di tutte hanno sopportato i disagi conseguenti in questa fase.

San Salvatore: come si è arrivati alla soluzione

«Lunedì 21 novembre -ha spiegato il sindaco– è cominciata la seconda fase dei lavori, quella per il potenziamento strutturale, dopo la prima, in cui invece si era provveduto alla raschiatura dei piloni. Il primo giorno è stato faticoso, con la chiusura parziale della carreggiata stradale al di sotto del ponte, tanto che la prefettura ha chiesto ad Anas, considerando eccessive le problematiche si stavano determinando, di lavorare solo la notte. Questo però avrebbe provocato un allungamento a dismisura dei tempi. Con gli altri Comuni, abbiamo ottenuto un tavolo di confronto con Anas, grazie all’intervento della prefettura, che ringrazio, al termine del quale è stata trovata la soluzione di una riapertura nei due sensi da metà dicembre, con posticipo della chiusura del cantiere a fine aprile». Rossi ha quindi proseguito: «Dal lunedì al venerdì, tra le 22 e le 6, ci saranno restringimenti su entrambe le carreggiate della statale 36, tra il diciannovesimo ed il ventiduesimo chilometro, con la chiusura di una o due corsie. In alcuni momenti, si provvederà anche al restringimento da tre a due corsie in orario diurno, dalle 10 alle 16, nei giorni lavorativi infrasettimanali».

San Salvatore: il progetto di una pista ciclabile sul ponte

Il sindaco ha chiosato ragguagliando i presenti su un altro aspetto: «Con Anas, in queste settimane ci siamo confrontati anche sulla possibilità di realizzare una ciclabile sul ponte. Il calibro stretto ci ha portati a considerare l’opzione che la ciclabile venga fatta su un solo lato. In alternativa, abbiamo suggerito la sostituzione dell’attuale guardrail, molto largo, con uno altrettanto sicuro, ma meno impattante, ed un miglioramento dell’illuminazione. Se anche ci fosse una presa in carico, tuttavia, il progetto diventerebbe realtà nel 2027. La tempistica è questa…».