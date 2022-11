Albiate: tentata truffa con la scusa della posa della fibra

Lavori di ampliamento della rete di fibra ottica: sedicenti incaricati provano a intrufolarsi nelle abitazioni. Scatta l’allarme ad Albiate dove viene alla luce un tentativo di truffa. Nel corso dei lavori di ampliamento della rete di fibra ottica, che andranno avanti presumibilmente sino alla fine dell’anno coinvolgendo diverse strade del paese, arriva una segnalazione di un cittadino di fronte a un presunto raggiro ad opera di sedicenti incaricati che hanno chiesto accesso alle abitazioni private per verificare le utenze e visionare i contatori.

Albiate: tentata truffa, in via Trieste come addetto ai lavori

Per accreditarsi, secondo quando raccontato da un residente di via Trieste, l’uomo – descritto sui trent’anni e con un cappellino di colore scuro – si è presentato nel pomeriggio di martedì 15 novembre alla porta di un’abitazione come addetto ai lavori. Manifestando la necessità di recarsi all’interno della casa del pensionato albiatese per verificare lo stato dei contatori.

Albiate: tentata truffa, verificare le credenziali o chiamare la polizia locale

L’anziano, perplesso, non ha acconsentito. Il giovane a quel punto se n’è andato piuttosto indispettito. Pare che nella zona altri residenti si siano trovati di fronte il medesimo individuo. La vicenda assume i contorni di una truffa, tanto più che le operazioni di scavo per la rete di fibra ottica sono in questi giorni in corso in altre zone del paese.

In generale, il consiglio è di verificare sempre le credenziali di chi si presenta come operatore di un ente o una società, chiedendo di esibire un cartellino di riconoscimento ed eventualmente chiamando la società per sincerarsi che sia realmente un dipendente. O, ancora meglio, informare la Polizia Locale (0362 931500, ufficio di Albiate) per avere la conferma che la persona di fronte sia un operatore oppure appunto un malfattore.