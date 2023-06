Albiate: in auto con la mamma 80enne e una mazza con il volto del Duce, 46enne denunciato

La coppia e la suocera ottantenne con una mazza da baseball in auto, nera e con le scritte “boia chi molla, dux Mussolini”. Originale scoperta quella fatta dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno, ad Albiate, durante un posto di controllo in viale Lombardia.

I militari hanno fermato una vettura nera condotta da una 51enne con accanto il marito 46enne e la suocera 80enne, tutti brianzoli. Alla vista di “vistosi tatuaggi” della coppia “che raffiguravano vari motti e simboli fascisti nonché il volto del Duce” dicono dall’Arma seregnese, la pattuglia ha deciso di approfondire il controllo notando, “appesa sul retro del sedile anteriore destro“, la mazza da baseball di legno nera con le scritte.

Albiate, il 46enne ha dichiarato di detenerla per difesa personale

Il 46enne, alla richiesta di spiegazioni, avrebbe detto di esserne il proprietario e di averla dimenticata in auto, poi “incalzato dalle domande” avrebbe invece dichiarato “di tenerla in auto per difesa personale” specificano i carabinieri.

Per l’uomo è quindi scattata una denuncia in quanto il porto della mazza costituisce una violazione penale: “pur trattandosi di uno strumento legato a una disciplina sportiva – spiegano i carabinieri – in assenza di un giustificato motivo, è da inquadrarsi come uno strumento finalizzato all’offesa altrui“.