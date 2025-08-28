Aeb al fianco di Unitalsi per le vacanze alla Casa della Gioia in Liguria

Anche Aeb al fianco dell’Unitalsi di Monza e Brianza e delle attività della Casa della Gioia di Borghetto Santo Spirito: la società da quest’anno ha deciso di sostenere il progetto di vacanze per persone disabili con 6mila euro.

«Sostenere questo progetto è per noi un modo concreto di prenderci cura del territorio e delle persone che lo abitano – ha detto il presidente Massimiliano Riva – Abbiamo scelto di esserci perché crediamo che anche le aziende possano e debbano generare valore sociale, restituendo parte del proprio impegno al benessere della comunità».