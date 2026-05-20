Accoltellato in corso Como per 50 euro, condanna a 20 anni per un 18enne monzese

Vent’anni di condanna contro i 12 richiesti dalla accusa, con rito abbreviato, in primo grado, a Milano, per A.C., il diciottenne monzese imputato per tentato omicidio e rapina ai danni di Davide Cavallo, studente bocconiano 22enne accoltellato in corso Como, nel capoluogo lombardo, lo scorso ottobre. Lo studente milanese, a causa delle coltellate ricevute, ha subito una lesione midollare ed è rimasto invalido.

Monza, aggressione con rapina a Milano, in coimputato condannato per omissione di soccorso

Il coimputato, anche lui monzese, diciottenne, che dopo i fatti aveva raccontato di essere rimasto lontano dalla scena della aggressione e di non sapere che l’amico avesse un coltello, e per il quale l’accusa aveva chiesto 10 anni di condanna per concorso, è stato assolto dalla accusa di rapina e condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Così è stato deciso mercoledì mattina dal giudice per le indagini preliminari di Milano Alberto Carboni.

Accoltellato in corso Como per 50 euro, abbraccia i due imputati in aula

La vittima, che allegata agli atti del processo aveva portato una lettera scritta di suo pugno con la quale, tra l’altro, annunciava di perdonare i suoi assalitori, prima della Camera di Consiglio, autorizzato dal giudice si è avvicinata e ha abbracciato i due imputati, parlando con loro.