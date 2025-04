A Solaro un bonus nuovi nati da 150 euro

In Italia le nascite sono in difficoltà, a Solaro il comune con l’azienda speciale multiservizi e le farmacie comunali hanno pensato ad un buono di benvenuto del valore di 150 euro per ogni bebè nato in paese. Rispetto al passato, quando l’iniziativa già esisteva ma non era di quest’entità, dal mese di aprile sono cambiate le modalità, ma non il significato.

In collaborazione con le Farmacie comunali

«Il progetto è partito durante lo scorso mandato con un kit per le famiglie», dice la sindaca Nilde Moretti, «e abbiamo deciso di farlo proseguire ora migliorandolo ulteriormente dando ad ognuno la possibilità di acquistare i prodotti di cui maggiormente necessita. Inoltre nelle farmacie comunali di Solaro non solo si trovano prodotti di alta qualità, ma anche il supporto di farmacisti preparati e disponibili, pronti a rispondere alle domande e a guidare le famiglie nelle esigenze dei bambini. In questi anni abbiamo maturato l’idea che un presidio sanitario di vicinanza sia il naturale punto di riferimento per tutti i cittadini e abbiamo spinto affinché fossero organizzati anche servizi ed incontri informativi».

Un contributo da 150 euro per ogni nuovo nato

Il bonus nascita è un gesto concreto di sostegno e benvenuto che ormai da anni accompagna l’arrivo dei piccoli solaresi. Ma il contributo ora diventa significativo, di ben 150 euro. Un buono valido per l’acquisto di prodotti dedicati ai bambini da spendere direttamente nelle due sedi delle comunali, in via Varese ed in corso Europa, un modo per accompagnare genitori e figli nei primi momenti della nuova vita. Inoltre, scaricando l’app delle farmacie appena messa in funzione sarà possibile prenotare comodamente prodotti o servizi, rimanere aggiornati sugli eventi speciali organizzati e trovare tante informazioni utili. Ma non solo, continueranno ad essere organizzati eventi con la presenza diretta di tecnici delle aziende produttrici per un acquisto consapevole da parte dei genitori. «Così come in passato, tutte le famiglie dei nuovi nati saranno contattate per ricevere il regalo di benvenuto che abbiamo pensato per loro», aggiunge Giorgia Seveso, consigliera comunale con delega all’Infanzia. «Offrire un aiuto concreto in questi momenti così particolari della vita è sicuramente un obiettivo che ci siamo posti con questo progetto. Grazie anche alla professionalità degli operatori delle farmacie comunali siamo sicuri di non offrire solamente prodotti, ma anche una concreta vicinanza ai genitori dei nuovi solaresi che accogliamo con un grande benvenuto».