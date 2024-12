A Meda la mostra dei presepi rionali in sala civica e in via Monte Bianco

Presepi rionali del Palio di Meda: a Natale, Santo Stefano, il 29 dicembre, ma anche il 5 e 6 gennaio, la sala civica Radio ospiterà la suggestione della tradizione. I rioni Belgora, San Giuann e Bregoglio, hanno realizzato i loro allestimenti e, coordinati dall’associazione Palio di Meda, offrono ai visitatori un’occasione per ammirare il simbolo più bello del Natale. Il rione Fameta, invece, ha allestito il presepe in via Monte Bianco, all’angolo con via Moncenisio e, sempre nelle stesse date, sarà ugualmente visitabile.

Presepi in mostra a Meda: appuntamento alla sala Radio

Gli orari, in sala civica o in via Monte Bianco sono i seguenti: dalle 15.30 alle 18.30. Chi già nei giorni di Natale o di Santo Stefano vuole fare un salto in città, potrà dunque trascorrere del tempo ed ammirare le opere dei rioni del Palio di Meda, ognuno con la propria caratterizzazione. “Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno”: è una frase di Gianni Rodari a ispirare la mostra dei presepi rionali che tornano per toccare il cuore di tutti coloro che vogliono stupirsi come ogni anno di fronte alla Natività e alla magia di allestimenti creati con passione.