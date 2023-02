A Marco Mengoni il Festival di Sanremo 2023, dodicesimo Gianluca Grignani

Dodicesimo posto nella classifica finale dei ventotto cantanti in gara per Gianluca Grignani, cresciuto in Brianza, a Correzzana, con “Quando ti manca il fiato” nel Sanremo 2023 delle polemiche (politiche, per il “caso Fedez”, che ha strappato in diretta la foto del viceministro Galeazzo Bignami in maschera da nazista) vinto da Marco Mengoni. Tutto secondo pronostico, con il secondo posto per Lazza e la terza piazza occupata da Mr. Rain. Ad annunciare la classifica finale, nella tarda serata di sabato 11 febbraio Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni.

Sanremo 2023, finalissima vista da 12.256.000 spettatori: secondo record di sempre

La finale è stata vista su Rai Uno da 12.256.000 spettatori per il 66% di share poco meno della finalissima dell’edizione 2022 del Festival della Canzone italiana, l’anno scorso l’ultima serata era stata seguita da 13 milioni 380 mila spettatori, pari al 64,9% di share, ma si tratta comunque della seconda migliore finale di sempre proprio per numero di telespettatori.