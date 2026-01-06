A Lissone il salvataggio della vecchina con la “Befana del pompiere 2026”

I vigili del fuoco volontari di Lissone salvano la Befana: non è uno scherzo, ma quello che accadrà nel pomeriggio dell’Epifania. La vecchina dopo una notte di “consegne” farà tappa nel cuore della città di Lissone per un’occasione speciale. Sarà infatti alla caserma dei vigili del fuoco volontari di Lissone per donare dolciumi a tutti i bambini con un effetto, sempre strepitoso. Si rinnova anche quest’anno un evento della tradizione che regala emozioni e simpatia a tutti coloro che martedì 6 gennaio, dalle 17, si recheranno al distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Lissone in viale Martiri della Libertà 77.

“Befana del pompiere 2026” in scena al distaccamento di Lissone

Si tratta della “Befana del pompiere 2026”: la Befana arriva e… vola con i pompieri per un pomeriggio di festa per grandi e piccini con dolci, sorprese e tanta allegria. “Non mancate a questo appuntamento magico che scalda il cuore della nostra città” l’invito dei vigili del fuoco volontari di Lissone che offriranno un’occasione di divertimento, ma anche conoscenza dedicato soprattutto ai bambini.

Le porte della caserma si apriranno per accogliere un evento che, come in altre occasioni pubbliche, intende promuovere e far conoscere l’attività quotidiana dei volontari improntata dalla sicurezza e per far mostra anche dei mezzi in dotazione. I bambini potranno divertirsi e ricevere caramelle e dolciumi (in collaborazione con un’attività cittadina) e sentirsi protagonisti della giornata che chiude con un sorriso e tanta dolcezza le festività natalizie.

