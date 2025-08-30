A 6 anni se ne va di casa a Novate, ritrovato all’ospedale di Desio

Se n’era andato dalla sua casa di Novate Milanese, aveva preso un autobus di linea, era arrivato prima a Milano e poi a Cesano Maderno. La sua fuga è terminata a Desio, al pronto soccorso dell’ospedale, perché era stato investito da un’auto. Il protagonista della vicenda ha solo sei anni.

Ne hanno dato notizia le agenzie di stampa. Il piccolo, di origine peruviana, è arrivato da pochi mesi in Italia e con la famiglia che ha trovato casa a Novate Milanese, a nord ovest di Milano. Preso l’autobus della linea 89, è arrivato fino al capolinea del capoluogo. Da lì ha raggiunto in qualche modo Cesano Maderno.

Lascia la casa a 6 anni: le ricerche dei carabinieri

Nel frattempo i carabinieri della stazione di Novate allertati dalla famiglia avevano aperto le ricerche, con l’aiuto anche dei cani molecolari e dell’elicottero dell’Arma. La buona notizia – dal momento che l’incidente non è stato grave – è arrivata dal pronto soccorso di Desio, dove il bambino era stato trasportato dopo l’investimento. Genitori e militari lo hanno raggiungo lì, ma proseguono gli accertamenti per ricostruire quando successo.