80 anni dalla Liberazione: mille papaveri rossi a Monza, le iniziative

Saranno mille i papaveri rossi che addobberanno le vie di San Fruttuoso a Monza in occasione degli ottant’anni della Liberazione. La consulta di quartiere, attraverso il patto di cittadinanza Trame di luoghi, e l’Anpi hanno pensato a un’infiorata lunga dodici tappe dentro il quartiere, per conoscere i nomi e le storie delle vittime della guerra e del nazifascismo, soldati caduti al fronte, internati militari, deportati, lavoratori coatti e antifascisti.

80 anni dalla Liberazione: mille papaveri rossi a Monza, il percorso a San Fruttuoso

Un percorso per raccontare attraverso i nomi, i volti e le storie di questi cittadini la Storia della Resistenza. Un percorso pensato per essere attraversato a piedi o in bicicletta, «per non dimenticare e non perdere la strada», spiegano gli organizzatori. Sono servite 1200 ore di lavoro, 33.250 metri di lana e mesi di impegno per realizzare i mille fiori rossi che adorneranno il percorso.

Sempre a San Fruttuoso, il 29 aprile alle 18.30, al parco Ronchi si svolgerà il concerto per la liberazione “È festa d’aprile”, uno spettacolo del coro Anpi CantaStoria di Biassono. In caso di pioggia l’evento si terrà al centro civico di via Iseo.

80 anni dalla Liberazione: il programma a Monza

In città la cerimonia istituzionale del 25 aprile prenderà il via alle 9 al cimitero di via Foscolo. Alle 10.30 è previsto il ritrovo in piazza Citterio per la formazione del corteo che arriverà in piazza Trento Trieste per le cerimonia ufficiale. Domenica 27 aprile alle 21.30, in piazza Cambiaghi arriveranno i Modena City Ramblers per il concerto “Appunti resistenti”. Il concerto, organizzato dall’amministrazione comunale, è a ingresso libero. Le biblioteche dello Sbu allestiranno una mostra di libri a tema dal titolo: “L’Italia s’è desta”. Tutti gli appuntamenti in Brianza sono raccolti sul sito della Provincia.