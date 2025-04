Dopo le pulizie dal mercato di giovedì 24 aprile non sarà possibile parcheggiare in superficie in piazza Cambiaghi a Monza, che domenica 27 aprile accoglierà il concerto dei Modena City Ramblers e il tour “Appunti Resistenti“, che la città dedica all’80° anniversario della Liberazione (ore 21.30, accesso libero).

Monza, arrivano i Modena City Ramblers: le modifiche alla viabilità, i parcheggi

Le modifiche alla viabilità sono necessarie per consentire l’allestimento del palco. Oltre alla sosta, a partire dalle 9 del 27 aprile è prevista la chiusura al traffico delle vie Cernuschi, Cristoforo Colombo e Porta Lodi fino a Vicolo Carlo Porta, eccetto i residenti. Anche in via Spalto Piodo è interdetto il parcheggio e l’inversione di senso di marcia con accesso consentito solo ai residenti.

Il parcheggio Duomo parking, da 440 posti, è accessibile da via Azzone Visconti. Terminati i posti disponibili, le auto in ingresso saranno dirottate al parcheggio Borgo Bergamo e negli altri parcheggi sotterranei della città. Info su www.monzamobilita.it.

Monza, arrivano i Modena City Ramblers: piazza Cambiaghi aperta dalle 19

Il Comune fa sapere che l’accesso all’area del concerto è consentito esclusivamente a piedi da via Colombo; l’apertura dei varchi è prevista dalle 19. A partire dalle 17 saranno disponibili street food e beverage in via Colombo, insieme agli operatori del merchandising autorizzato e altri punti di somministrazione all’interno dell’area concerto a partire dalle 19.

Monza, arrivano i Modena City Ramblers: le ordinanze per la vendita di bevande e alcol

Dalle 17 del 27 aprile è in vigore l’ordinanza che vieta la vendita di bevande in vetro o in contenitori metallici e la vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 10°.

Monza, arrivano i Modena City Ramblers: l’accesso all’area riservata a persone con disabilità

L’area riservata a persone con disabilità è sottopalco. Per accedervi è possibile contattare l’indirizzo pariopportunita@comune.monza.it.