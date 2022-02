Serie B: Monza contro il Pordenone con il lutto al braccio per Frosio, i convocati e le parole di Stroppa

Dalla trasferta di Lignano Sabbiadoro con il Pordenone ultimo il Monza può tornare solamente con tre punti per continuare a correre per la Serie A. Biancorossi subito in campo dopo lo stop casalingo in rimonta contro il Pisa , nello scontro diretto per il vertice: Monza col lutto al braccio per ricordare Piero Frosio, allenatore biancorosso dal 1987 al 1990 e dal 1998 al 2000 ( funerali mercoledì in Duomo ).

I convocati sono Lamanna, Donati, Mazzitelli, Caldirola, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Mancuso, Sommariva, Pedro Pereira, Di Gregorio, Bettella, Favilli, Siatounis, Antov, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Mota Carvalho, Molina, Ciurria, Pirola. Indisponibili Brescianini, Ramirez, Vignato, D’Alessandro e Marrone.

Si gioca martedì 22 febbraio alle 18.30 allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Cronaca live su www.ilcittadinomb.it

Diego Marturano

