Video Monza-Atalanta, Nesta: il primo obiettivo è evitare il record nero

Vincere, certo, ma soprattutto nell’arco delle ultime partite non finire retrocessi in serie B con il peggior risultato della storia della serie A. Ormai è questo l’obiettivo del Monza e mister Nesta non ne fa mistero: ne ha parlato alla vigilia di Monza-Atalanta, la partita in programma domenica 4 maggio all’U-Power stadium monzese, quando mancano quattro giornate alla fine della stagione.

Nesta dice «sono stracontento se vinciamo domani, così togliamo questo problema» e cioè di finire in B con il peggior risultato di sempre nel campionato a venti squadre. «Primo, non voglio retrocedere con questo record» ha sottolineato Nesta nella conferenza stampa di sabato.

Monza-Atalanta, Nesta, Yamal e i vivai fuori dall’Italia

Poi uno sguardo ai settori giovanili e quindi al futuro del calcio nazionale a partire dai vivai. Il presupposto è Lamine Yamal, in fenomeno 17enne del Barcellona che contro l’Inter si gioca l’accesso alla finale di Champions League. «Un ragazzo speciale, ne nascono pochi, ma nascono tutti là – ha osservato l’allenatore – Forse bisognerebbe dare un’occhiata, là, non per copiare, ma per capire. Ogni club deve avere la sua identità nel fare crescere i calciatori: le squadra che hanno un’identità tirano fuori i giocatori, in Italia si fa fatica, perché pochi club l’hanno. Nei settori giovanili in Italia un anno fai una roba, quello dopo un’altra e non esce niente».