Serie B, big match Monza-Pisa LIVE dalle 14: «La partita che tutti vorrebbero giocare» Per la classifica, per la storia, per la vetta della classifica. Allo U-Power Stadium la gara che Stroppa dice essere «non decisiva, ma determinante a livello psicologico». Mazzitelli ex di turno, belle parole del tecnico ai singoli

Da una parte la capienza degli stadi riaperta al 75%, proprio oggi. Dall’altra, il peso specifico della partita. C’è grande movimento attorno allo U-Power, a un’ora dal fischio d’inizio del match.



La regola del politicamente corretto, quando viene presa a pallonate dalla sincerità, dimostra che in fondo è sì importante il gruppo («La fotografia di Terni, sono i giocatori che si abbracciano a fine gara», annota Stroppa), ma dando un calcio all’ipocrisia si possono spendere fiumi di parole anche per i singoli. Così, «Di Gregorio ha fatto non solo una grande parata, ma ha dimostrato con quell’intervento allo scadere di essere stato mentalmente nella gara sino in fondo». E, «D’Alessandro tutto ciò che di buono che ha ottenuto se l’è conquistato, probabilmente all’andata io avevo altre idee e non ero pronto per certe scelte». Ma anche «Mota potrebbe fare ancora di più nello score, ma fa un lavoro grandissimo nel darci una mano. Non si fossero infortunati Sampirisi e Marrone, l’avrei fatto riposare». Ci sono nomi e cognomi, nell’analisi che il Giovanni da Mulazzano fa per presentare «una partita bellissima, che come si dice in questi casi, chiunque vorrebbe giocare». Una partita che no, «non sarà decisiva, perché purtroppo o per fortuna ci sono tante gare ravvicinate. Ma che potrebbe essere determinante a livello psicologico». Una partita che, dalla finale dei polipi in campo nella finale playoff del 2007, non è uguale alle altre. E che non potrà esserlo per Luca Mazzitelli, in nerazzurro 34 presenze e 5 reti lo scorso anno, con tanto di 3 assist a fare da companatico. Mancheranno Brescianini e Vignato, ancora in infermeria, ma pure Ramirez per una lesione agli adduttori della coscia sinistra, e Bettella, rientrato dall’infortunio e non al meglio. Ma ci sarà Gytkjaer, «che sta molto molto bene», segnala il tecnico. Contento anche «per Favilli, che da tempo non giocava una gara dall’inizio». Tanti volti, insomma, tante storie personali nella storia più grande che vive un nuovo snodo del proprio intreccio, verso quel finale che comincia a farsi più vicino. I toscani arrivano al match con tre successi nelle ultime quattro sfide di B contro il Monza e un’imbattibilità nelle sfide dirette che conta 12 turni sugli ultimi 13 disputati. I biancorossi si affidano al fatto U-Power, che gli ha garantito al momento la seconda media punti continentale del calcio professionistico, dietro solo ai francesi del Psg. E con le ultime 11 sfide casalinghe generose anche nel tabellino, visto che sempre il Monza è riuscito ad andare a segno. La squadra di D’Angelo, lepre della prima parte del campionato, si presenta oggi in campo con una striscia di quattro pareggi consecutivi nelle ultime apparizioni, che fanno seguito alla sconfitta interna con il Frosinone nell’ultima di andata, recuperata il 15 gennaio.

Dirige l’incontro Maresca di Napoli, già 6 precedenti con il Monza, tra cui la sfida di Parma a ottobre. Con lui in campo gli assistenti Palermo di Bari e Perrotti di Campobasso.

