Monza, addio a Pierluigi Frosio: i funerali mercoledì 23 febbraio in duomo

Sono stati fissati per mercoledì 23 febbraio alle 15.30, nel duomo di Monza, i funerali di Pierluigi Frosio, ex calciatore di serie A con il Perugia dei miracoli e allenatore dei biancorossi due volte. Il monzese nato al Casignolo è mancato domenica 20 febbraio.

“Mio carissimo Piero, oggi il mio cuore piange per il dolore della tua scomparsa e con me piangono tutti coloro che ti hanno conosciuto e voluto bene” ha scritto in una lettera Ilario Castagner, allenatore di quella squadra umbra uscita dal campionato di Serie A 1978-79 senza sconfitte ma senza titolo, andato al Milan. “Sei stato un trascinatore e un esempio per tutti i tuoi compagni di squadra, per i tifosi che ti hanno applaudito dagli spalti dello stadio, per la città di Perugia che ti ha spalancato le braccia con sincero affetto, per Nadia e i tuoi figli che ti hanno amato incondizionatamente. Per me sei stato ’Il Capitano’ saggio è fedele, colonna del Perugia dei miracoli. È una beffa che i miei ragazzi se ne vadano prima di me, ma nel mio cuore ci starete sempre tutti. Oggi a te vadano le miei preghiere e il mio saluto. Addio mio Capitano. Tuo Ilario”.

