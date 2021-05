Brocchi presenta Monza-Lecce: «Speriamo in una partita di serie A»

Monza e Lecce si giocano la Serie A martedì alle 14 all'U-Power Stadium. Salentini avanti tre punti in classifica, brianzoli all'inseguimento. Confermato il rientro degli 8 protagonisti della vicenda casinò.

«Ci giochiamo le nostre carte fino alla fine. Per la prima volta i giocatori - dice mister Brocchi - i giocatori non avranno bisogno di me per preparare dal punto di vista emotivo e nervoso questa partita, giochiamo a calcio per questi appuntamenti: speriamo in un match di serie A».

PROBABILE FORMAZIONE MONZA (4-3-3) 22 Di Gregorio; 31 Sampirisi, 6 Bellusci, 29 Paletta, 30 Carlos Augusto; 16 Frattesi, 8 Barberis, 28 Colpani; 7 Boateng, 45 Balotelli, 47 Mota Carvalho. A disp.: 12 Sommariva, 63 Rubbi, 2 Donati, 3 Anastasio, 9 Gytkjaer, 10 D’Errico, 18 Bettella, 19 Scaglia, 20 Barillà, 21 Armellino, 23 Scozzarella, 27 Ricci, 66 Diaw, 77 D’Alessandro, 98 Pirola. All.: Brocchi

Diego Marturano

