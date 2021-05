Serie B: i convocati per il big match Monza-Lecce Brocchi ha convocato i giocatori per la sfida tra Monza e Lecce in programma martedì 4 maggio alle 14 all’U-Power Stadium: di nuovo tutti a disposizione, tranne Lamanna e Maric infortunati.

Di nuovo tutti a disposizione di Cristian Brocchi, tranne Lamanna e Maric infortunati. Il mister ha convocato i giocatori per la sfida tra Monza e Lecce in programma martedì 4 maggio alle 14 all’U-Power Stadium: pugliesi secondi contro biancorossi brianzoli quarti nella classifica di serie B, ma a -3 punti.

Nella lista Donati, Anastasio, Bellusci, Boateng, Barberis, Gytkjaer, D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Scozzarella, Ricci, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Balotelli, Mota Carvalho, Rubbi, Diaw, D’Alessandro, Pirola.

Si rivedrà il 3-5-2 d Salerno? «Abbiamo recuperato tutti i giocatori, l’importante è portare avanti il nostro credo e per la prima volta i giocatori non avranno bisogno di me per preparare dal punto di vista emotivo e nervoso questa partita», dice Brocchi.

Cronaca in diretta su www.ilcittadinomb.it

