Serie B, il big match Monza-Lecce LIVE Monza e Lecce in campo martedì 4 maggio all’U Power Stadium: terza e seconda della classifica di serie B, in palio una fetta di Serie A. Fischio d’inizio alle 14, questa è la cronaca in diretta.

Sono 270 i minuti che separano la serie B dalla bandiera a scacchi della stagione regolare. E l’ora e mezza di gioco di questo martedì pomeriggio rappresenta un nuovo crocevia per la stagione di un Monza che soltanto sabato ha visto riaccendersi le speranze di promozione diretta. Due partite da dentro o fuori, quella con la Salernitana e quella di oggi con il Lecce. Con la prima, in trasferta, vinta nonostante l’organico ridotto dopo il “casinò-gate” e l’estromissione di 8 giocatori dalla lista dei partenti. E la seconda, oggi pomeriggio, contro un Lecce secondo in classifica e crollato proprio pochi giorni fa contro il Cittadella. In caso di successo, il Monza centrerebbe l’aggancio in classifica e un miglior posizionamento in virtù degli scontri diretti a favore.

Notaio del match sarà Maurizio Mariani di Aprilia, arbitro che l’ultima volta fischiò una gara del Monza 10 anni: quel giorno del gennaio 2011, 2-1 alla Spal. Oggi accanto a lui Stefano Alassio di Imperia e Daniele Bindoni di Venezia.

Le sfidanti si ritrovano dopo i due pareggi che hanno contraddistinto gli ultimi incontri in B, con i biancorossi che conservano l’imbattibilità da 6 incontri nelle partite con i salentini.

Dopo Cremonese e appunto Salernitana, il Monza scende oggi in campo consapevole di aver ottenuto in stagione tre successi di fila solo una volta, a dicembre, quando la striscia di successi si interruppe proprio con lo 0-0 sul campo del Lecce.

RILEGGI LA CRONACA DALLO STADIO “GIARDINIERO” DI VIA DEL MARE

https://www.ilcittadinomb.it/stories/Sport/serie-b-il-live-di-lecce-monza_1381772_11/

Il Monza è sia la squadra che ha segnato più gol di testa (14, al pari del Cittadella) in questo campionato, sia quella che ne ha subiti meno con la medesima modalità (1). La storia di questa annata sportiva dice anche che i biancorossi sono imbattuti in questo campionato contro le squadre retrocesse della Serie A, con in più tanto di porta inviolata in tre di queste quattro sfide.

Il Lecce, da parte sua, ha invece vinto 10 delle ultime 12 partite di Serie B contro un’avversaria neopromossa (1N, 1P), segnando almeno un gol in 11 di queste: unica eccezione proprio nel match d’andata contro il Monza. Le statistiche annotano anche che nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata in più gare casalinghe del Monza (in 9 circostanze) in questa Serie B.

Monza e Lecce in campo martedì 4 maggio all’U Power Stadium: terza e seconda della classifica di serie B, tre punti di distacco. Un match che vale una fetta grandissima di promozione diretta in serie A che premia chi finisce la stagione in seconda piazza. È la 36° giornata, poi altre due alla fine del campionato. Fischio d’inizio alle 14.

IL PREPARTITA

© RIPRODUZIONE RISERVATA