Video Serie A, Monza a Verona senza Maldini: «Bisogna vincere»

«Abbiamo l’opportunità di ripartire, bisogna vincere». Mister Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di lunedì alle 20.45 in casa dell’Hellas Verona, posticipo dell’ottava giornata della Serie A in cui il Monza va a caccia della prima vittoria del campionato (unica delle venti contendenti ancora a secco).

Serie A, Monza a Verona senza Maldini: i convocati

Ventiquattro i giocatori convocati e tra questi non c’è Daniel Maldini, out per infortunio in allenamento.

La lista completa: 4 Izzo, 5 Caldirola, 6 Gagliardini, 10 Caprari, 11 Djuric, 13 Pedro Pereira, 20 Forson, 21 Pizzignacco, 22 Pablo Marí, 24 Maric, 27 Valoti, 30 Turati, 32 Pessina, 33 D’Ambrosio, 38 Bondo, 42 Bianco, 44 Carboni, 47 Mota Carvalho, 52 Postiglione, 55 Martins, 69 Mazza, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato, 84 Ciurria.