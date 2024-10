Calcio: Daniel Maldini convocato in Azzurro, i complimenti del Monza anche a Di Gregorio

Emozione in casa Monza per la prima convocazione ufficiale in Nazionale di Daniel Maldini. Mister Luciano Spalletti ha inserito l’attaccante biancorosso, che riporta in Azzurro un Maldini a oltre 22 anni dall’ultima presenza in azzurro del padre Paolo Maldini e a 60 del nonno Cesare, nella lista dei 23 per le gare di Nations League contro Belgio e Israele (10 ottobre a Roma e 14 a Udine).

Calcio: Daniel Maldini convocato in Azzurro, chi è il figlio di Paolo e nipote di Cesare

Maldini, classe 2001, è il terzo calciatore della storia biancorossa a essere convocato in azzurro, dopo Matteo Pessina e Andrea Colpani.

Maldini aveva collezionato in precedenza 3 presenze con la Nazionale Under 20, 2 con l’Under 19 e 2 con l’Under 18.

Calcio: Bianco nell’Under 21

Quinta presenza con l’Under 21 per il centrocampista Alessandro Bianco tra i 26 scelti dal tecnico Carmine Nunziata per l’ultima sfida delle Qualificazioni all’ Europeo 2025 contro l’Irlanda in programma martedì 15 ottobre alle 18.30 allo stadio Nereo Rocco di Trieste.

Calcio: i complimenti del Monza per il portiere Di Gregorio

Il Monza esulta anche per la prima convocazione assoluta del portiere Michele Di Gregorio, passato in estate alla Juventus ma sempre molto amato dalle parti dell’U-Power Stadium.

”Orgogliosi di aver contribuito al raggiungimento di questo grande traguardo”, ha scritto la società per festeggiare l’Uomo Digre.