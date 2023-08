Video Monza: i 300 del corteo della Foa Boccaccio dopo lo sgombero

Fumogeni, cori e circa 300 persone nel corteo che nella sera di martedì ha marciato per le vie della città per protestare contro lo sgombero della Foa Boccaccio 003, decretato per restituire gli stabili alla proprietà. Poco prima un post sui social: “Guardiamo con fiducia ai prossimi mesi in cui ci accingiamo a festeggiare i 20 anni di attività politica sul territorio: un nuovo spazio sarà certo un regalo che non ci faremo mancare e confermiamo fin da ora il programma delle iniziative in calendario per settembre“.

Monza: i 300 del corteo della Foa Boccaccio, sui social le parole su una nuova occupazione

Dal concentramento in via Turati davanti al Binario 7 un fiume di ragazzi, accompagnati anche da veterani più grandi dei centri sociali, hanno camminato dalla stazione fino a zona Sobborghi per tornare poi davanti al Binario 7, preceduti e chiusi da un corposo schieramento della polizia in assetto anti sommossa. Sul posto l’apporto della polizia locale che ha presidiato gli incroci e le rotatorie, sospendendo la circolazione del traffico senza bisogno di transennamenti ma per lo stretto tempo necessario per consentire la sfilata del corteo preceduto dallo striscione con la scritta “Non abbiamo più spazio da perdere – Il Boccaccio non si tocca”.