Video IT-Alert, il messaggio di allerta del 19 settembre e la privacy: parla l’esperto

In Lombardia arriverà martedì 19 settembre alle 12, con l’invio del primo messaggio di test. L’IT-Alert delle emergenze della Protezione civile, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale basato sulla geolocalizzazione, sta per completare la fase sperimentale prima dell’entrata in vigore. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile in Regione suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono particolare differente da quello delle notifiche che si ricevono abitualmente sul telefono. Ma esistono questioni di privacy per chi aderisce al sistema? Questa è una delle domande che da subito sono sorte, in concomitanza con il varo di questo strumento utilissimo per avvertire la popolazione in caso di grave emergenza. A fare chiarezza su tutti gli aspetti legati questa nuova opportunità, è un esperto di cyber sicurezza, il dottor Mario Fascicolo.